В ЦБ предложили упростить переход клиентов из банка в банк

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29 декабря 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Банк России. Фото: сайт ЦБ РФ

Банк России предложил способ упростить переход клиентов из банка в банк. Это можно сделать за счет внедрения универсального платежного адреса, который будет обеспечивать зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов.

В проекте говорится, что регулятор намерен определить условия перехода клиента на расчетное обслуживание в другой банк с последующим автоматическим перенаправлением платежей на новые реквизиты.

В документе также говорится, что «запуск механизмов упрощенной и безбарьерной смены потребителем обслуживающего банка должен способствовать развитию конкуренции». Сейчас более 65% всех банковских счетов и платежей граждан, а также более 70% рынка по выпуску и обслуживанию платежных карт приходятся на одного игрока.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в будущем россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях.