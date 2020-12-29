В ЦБ предложили упростить переход клиентов из банка в банк
29 декабря 2020, 09:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Банк России предложил способ упростить переход клиентов из банка в банк. Это можно сделать за счет внедрения универсального платежного адреса, который будет обеспечивать зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов.
В проекте говорится, что регулятор намерен определить условия перехода клиента на расчетное обслуживание в другой банк с последующим автоматическим перенаправлением платежей на новые реквизиты.
В документе также говорится, что «запуск механизмов упрощенной и безбарьерной смены потребителем обслуживающего банка должен способствовать развитию конкуренции». Сейчас более 65% всех банковских счетов и платежей граждан, а также более 70% рынка по выпуску и обслуживанию платежных карт приходятся на одного игрока.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в будущем россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях.
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