Набиуллина считает, что в будущем россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях

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28 декабря 2020, 22:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Эльвира Набиуллина. Фото: сайт ГД РФ

Граждане сами смогут выбрать, в какой форме получать пенсию. Это могут быть, в том числе и цифровые рубли. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, люди сейчас, «если хотят, получают наличными, на почту, на счет в банк, на карту, и в будущем точно так же смогут выбирать цифровые рубли.

При это председатель Центробанка уточнила, что решение о выпуске цифровой валюты еще не принято. Набиуллина отметила, что эксперты «действительно обсуждают плюсы и минусы, и технологические риски».

«Плюс к этому нам нужно понять, что действительно люди и бизнес от этого получат», – добавила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники дозвонились главе Банка России.