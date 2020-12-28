Телефонные мошенники дозвонились главе Банка России

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28 декабря 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Эльвира Набиуллина. Фото: сайт ГД РФ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о личном опыте общения с телефонными аферистами.

По ее словам, она не стала заводить диалог, и положила трубку, но отметила «изощренность злоумышленников».

«Когда вам звонят и представляются из банка, сразу нужно класть трубку. У вас есть номер телефона, который вам дал банк, позвоните и узнайте, есть ли какие-то проблемы. Но никогда не нужно отвечать, тем более передавать какие-то данные», - рекомендовала глава ЦБ.

Набиуллину поразила техническая продвинутость телефонных мошенников, использующих в своих аферах ботов, после чего, как выразилась глава Банка России «хочется доверять, что называется».

Ранее Набиуллина заявила о недопустимости бесконтрольного роста долгов перед банками.