Телефонные мошенники дозвонились главе Банка России
28 декабря 2020, 18:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о личном опыте общения с телефонными аферистами.
По ее словам, она не стала заводить диалог, и положила трубку, но отметила «изощренность злоумышленников».
«Когда вам звонят и представляются из банка, сразу нужно класть трубку. У вас есть номер телефона, который вам дал банк, позвоните и узнайте, есть ли какие-то проблемы. Но никогда не нужно отвечать, тем более передавать какие-то данные», - рекомендовала глава ЦБ.
Набиуллину поразила техническая продвинутость телефонных мошенников, использующих в своих аферах ботов, после чего, как выразилась глава Банка России «хочется доверять, что называется».
Ранее Набиуллина заявила о недопустимости бесконтрольного роста долгов перед банками.
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