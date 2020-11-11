Набиуллина заявила о недопустимости бесконтрольного роста долгов перед банками
11 ноября 2020, 14:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о росте розничного кредитования, которое по итогам 9 месяцев увеличилось на 5,9%. В этой ситуации, по мнению главы регулятора, нужен контроль за ростом долговой нагрузки населения.
Набиуллина отметила, что сейчас важно поддержать кредитование, но при этом важно не допускать ситуации, когда долговая нагрузка людей росла бесконтрольно, иначе это будет «медвежья услуга» для тех, кто в дальнейшем не сможет обслуживать долг.
Глава ЦБ РФЫ также отметила, что сейчас снижены надбавки по новым ипотечным кредитам, надбавки зависят от уровня долговой нагрузки заемщиков, и банкам более выгодно выдавать кредиты людям с более низким показателем долговой нагрузки.
Ранее сообщалось, что задолженность россиян достигла очередного рекорда – 20 трлн рублей.
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