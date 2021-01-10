В России с 10 января начали действовать новые правила по контролю за операциями с наличными

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10 января 2021, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В России с 10 января 2021 года начали действовать новые правила, усиливающие контроль за операциями с наличными деньгами, вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

С учетом поправок с 10 января информация о снятии или зачислении наличных денег на сумму свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росинформониторинг. Контролироваться будут и почтовые переводы на сумму, превышающую 100 тысяч рублей, и возврат средств со счетов операторов связи такой же суммы.

С будущего года под контроль попадут и расчёты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, сумма должна превышать три миллиона рублей.

Общественный деятель Александр Калинин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал, что снижение ставки кредитов до 7% позволит оставлять в малом бизнесе около 100 млрд рублей в год.