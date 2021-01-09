Мишустину рассказали, как господдержка может помочь малому и среднему предпринимательству

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9 января 2021, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт ГД

Снижение ставки кредитов до 7% позволит оставлять в малом бизнесе около 100 млрд рублей в год.

Об этом заявил президент общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

На встрече с премьер-министром Калинин также упомянул снижение страховых взносов в два раза сэкономило малому и среднему бизнесу 350 млрд рублей в 2020 году.

По его словам, только одна эта мера, действующая с 1 апреля, экономит малому и среднему бизнесу 350 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что традиционной встречи Путина с бизнесменами не будет.