Песков заявил, что традиционной встречи Путина с бизнесменами не будет

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27 декабря 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционной встречи Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса не будет.

«В этом году ее не будет, в этом году уже не состоится она, но это не значит, что диалога с бизнесом нет. Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса - РСПП, ТПП и так далее», - пояснил он.

Песков отметил, что правительство тоже работает. По его словам, все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса.