В Челябинской области у многодетной семьи сгорел дом

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6 января 2021, 10:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото ГУ МЧС по Челябинской области

ЧП произошло в поселке Каменная речка Троицкого района.

Звонок на пульт пожарной части поступил в 22.40. Выяснилось, что загорелась баня у многодетной семьи. Возможная причина возгорания – замыкание электропроводки. В связи с тем, что баня была построена очень близко к дому, огонь перекинулся на жилое помещение и сарай.

На момент вызова пожарных в доме находились пятеро человек. Глава многодетной семьи вместе с супругой и младшей дочкой уехали в гости, оставив дома старшего 23-летнего сына и невестку, а также троих детей.

Молодой человек вышел на крыльцо и заметил возгорание кровли бани. Ко времени приезда пожарной бригады в доме уже никого не было. В ликвидации пожара и его последствий принимали участие 12 человек личного состава противопожарной части, сотрудники полиции, газовой службы, глава сельского поселения, было задействовано 3 автоцистерны.

К сожалению, многодетная семья осталась без крова и имущества. В настоящее время они находятся у родственников.

Напомним, это уже не первый пожар во время новогодних праздников. Ночью первого января произошел пожар в квартире многоэтажного дома по улице Захаренко в Челябинске. Мужчина и женщина погибли, четверо человек получили отравления продуктами горения. В эту же ночь в Магнитогорске загорелись склады, обошлось без жертв.

Третьего января сгорел дом у медика из Челябинской дорожной больницы. В ночь на 5 января случилось возгорание в здании общежития по улице Болейко в Челябинске.