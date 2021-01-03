Власти Челябинской области помогут семье медика, пострадавшей от пожара

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3 января 2021, 23:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

Семья Ольги Новиковой осталась без дома и личных вещей, отец врача после пожара находится в реанимации.

Происшествие случилось в ночь на 3 января в поселке Железнодорожном, когда все спали. Огнем было уничтожено все имущество семьи, документы, серьезно пострадал пожилой отец Ольги – сейчас он находится в реанимации. Причины случившегося выясняются.

Ольга Новикова работает в Дорожной клинической больнице г. Челябинска. Вечером 3 января стало известно, что губернатор Алексей Текслер поручил социальному блоку правительства оказать всестороннюю помощь пострадавшим.