В новогоднюю ночь в Магнитогорске произошел крупный пожар

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1 января 2021, 11:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото ГУ МЧС по Челябинской области

В ликвидации пожара на складе было задействовано 88 человек и 31 единица техники.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной связи Магнитогорска ночью. Загорелись складские помещения по адресу: Челябинский тракт, строение 6. Общая площадь складов – 5 тысяч квадратных метров. Благодаря слаженной работе спасателей удалось не допустить распространения огня на всю площадь склада. Погибших и пострадавших нет, жилые дома находились в одном километре от складов, поэтому угрозы для них не было.

Работу огнеборцев затрудняла высокая пожарная загрузка: внутри находилась сельхозпродукция, автомобильная техника и запчасти, горюче-смазочные материалы, резинотехнические изделия.

В ликвидации пожара было задействовано 88 человек и 31 единица техники, на место выехали руководители Главного управления МЧС России по Челябинской области, Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона и городской администрации.

В 5.09 пожар был локализован на площади 2000 квадратных метров, в 7:49 была объявлена ликвидация открытого горения. Причины пожара будут устанавливаться, на место направлена испытательная пожарная лаборатория.