В Челябинске спасли 11 человек на пожаре в многоквартирном доме
5 января 2021, 09:15[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Пожар произошел в здании общежития по улице Болейко.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о пожаре поступило на центральный пункт в 01:26. После прибытия Челябинского пожарно-спасательного гарнизона выяснилось, что возгорание произошло на бывшей общей кухне на шестом этаже, которая использовалась под хранение вещей и была сильно захламлена. Пожары в таких зданиях особенно опасны из-за длинных коридоров – продукты горения очень быстро распространяются.
Пожарные эвакуировали 11 жильцов шестого этажа, еще девять человек с остальных этажей вышли самостоятельно. Одну женщину доставили в больницу с признаками отравления угарным газом. В ликвидации пожара принимало участие 31 человек личного состава и 8 единиц техники.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц, которые имели свободный доступ в помещение.
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