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Полуторагодовалый ребенок из России умер в Танзании на острове Занзибар

, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Полуторагодовалый ребенок из России умер в Танзании на острове Занзибар
фото: pixabay.com

В семье россиян, отдыхающих на Занзибаре в Танзании, умер маленький ребенок. Мальчику было полтора года. О трагедии рассказала россиянка-туристка, отдыхавшая в том же отеле на острове, что и семья малыша.

По словам женщины, ребенку стало плохо после сафари, куда он ездил с родителями несколько дней назад. После поездки малыш перестал сначала есть, а потом стал отказываться и от питья. У мальчика была температура и диарея. При появлении первых симптомов заболевания родители вызвали в отель сыну врача, но тот не смог поставить ребенку диагноз.

По словам туристки, врач не говорил по-английски, все время куда-то звонил, советовался, оставил какие-то порошки, которые не помогли. Мальчику становилось хуже. Юного россиянина госпитализировали, через два дня он умер в больнице. Причина смерти ребенка пока неизвестна, родители ждут заключения.

Также они решают вопрос о транспортировке тела в Москву. Расходы, по утверждению туроператора, должна взять на себя страховая компания.

23 декабря на Занзибаре скончался миллиардер из списка Forbes Игорь Сосин.  Ранее страховая компания раскрыла стоимость лечения и транспортировки тела россиянина, который умер во время отдыха на острове Занзибар в Танзании.

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