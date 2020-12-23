На африканском острове Занзибар умер российский миллиардер и экс-совладелец OBI Игорь Сосин

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23 декабря 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российские предприниматели Александр Соркин и Михаил Фридман помогают семье Игоря Сосина доставить его тело в Россию, а также организовать похороны и церемонию прощания.

53-летний миллиардер, один из крупнейших бизнесменов России ушел из жизни во время поездки в Занзибар, куда отправился со своей 19-летней дочкой Таисией. Причины его гибели пока точно неизвестны, по словам родных, сегодня утром его просто не смогли разбудить, а прибывшие врачи констатировали его смерть. По предварительным данным, он скончался из-за остановки сердца во сне.

На африканском острове миллиардер со своей дочерью и еще одной знакомой девушкой собирался встретить Новый год. Известно, что Сосин находился в процессе развода со своей супругой Инной. По словам близких друзей, Сосин тяжело переносил эту ситуацию и был морально истощён. Предновогодний отпуск супруги проводили раздельно. Сейчас Инна, узнав о смерти супруга, уже вылетела в Москву с Багамских островов, где находилась вместе со своим другом.

Кроме того, в марте Сосин переболел коронавирусом: он поступил в московскую больницу в Коммунарке с двусторонней пневмонией, после чего прошел курс лечения.

Несколько лет назад в семье Сосина произошла еще одна трагедия: 20-летний сын олигарха Егор убил собственную мать, за что отправился на лечение в психиатрическую клинику.