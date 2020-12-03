Юную россиянку в Танзании укусил комар. 15-летняя Даша скончалась в Вологде от малярии

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3 декабря 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру, Первый канал

фото: pixabay.com

В Вологде 15-летняя девочка скончалась от малярии. В начале ноября Елена Мухина с дочкой Дашей отправились отдыхать в Танзанию. Из-за распространения коронавирусной инфекции многие зарубежные курорты закрыты. Недавно россиянам разрешили поездки на Кубу или в Танзанию.

Туристки не знали об опасности в Африке малярии. Опасались коронавируса. С 1 по 11 ноября мама и дочь-подросток всегда носили маски, находясь в общественных местах, постоянно пользовались антисептиком.

Елена и Даша отдыхали на пляже на Занзибаре. Девочку укусил комар. Место укуса немного почесалось, после обработки мазью все прошло.

Вернувшись домой, мама и дочь сдали тест на ковид и получили отрицательный результат. Но Даша начала заболевать. Повысилась температура. Врач прослушал легкие. Никаких хрипов не прослушивалось. Но девочку лихорадило, температура подскакивала до 42 и спадала. У Даши появились тошнота и диарея.

Елена вызвала скорую. Четыре раза. Женщина сообщала врачам, что они вернулись из Африки. Медики даже не подумали про малярию. Девочку госпитализировали. Температура у нее понизилась до 35 градусов.

Когда Даша находилась в реанимации, один из врачей позвонил и сказал, что, судя по анализу крови, у нее тропическая малярия. 22 ноября Даша умерла.

Также в конце ноября сын бывшего мэра Архангельска Александра Донского умер после посещения Занзибара. Александр Донской-младший, известный как основатель петербургских туристических аттракционов, летал на остров вместе с семьей в середине ноября. По словам его отца, при покупке тура Александра не предупредили об угрозе малярии и необходимости сделать прививку. Бизнесмен заразился на острове малярией. Российские врачи приняли ее за коронавирус.