Раскрыта стоимость транспортировки тела россиянина, скончавшегося на Занзибаре

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16 декабря 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Страховая компания ERV

фото: pixabay.com

Стоимость лечения и транспортировки тела россиянина, который умер во время отдыха на острове Занзибар в Танзании, составила 3,67 миллиона рублей.

В сообщении страховой компании ERV на ее официальной странице в Facebook отмечается, что страховки российского туриста еле-еле хватило на то, чтобы покрыть все расходы.

Когда мужчина пожаловался на плохое самочувствие, его госпитализировали в клинику Global Hospital на Занзибаре. После ухудшения состояния пациента врачи приняли решение о его транспортировке на материковую часть Танзании. В Танзании россиянина поместили в госпиталь Aga Khan Hospital. Он находился в палате интенсивной терапии, медики оказывали ему всю необходимую помощь. Но, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь мужчине не удалось.

В страховой компании ERV сообщили, что общая сумма оплаченных расходов на лечение, санитарную авиацию, а также возвращение останков из Танзании в Россию, составила — 49 970 долларов США.

В начале декабря сообщалось о смерти в Вологде 15-летней девочки, которая с мамой отдыхала на Занзибаре и заразилась там малярией. Прививок перед поездкой они не делали.

4 декабря СМИ писали, что турист из Казани умер от малярии после посещения Занзибара. Мужчина не понимал, что с ним происходит, пока не прочитал новость о смерти бизнесмена Александра Донского-младшего, который скончался от малярии после отдыха в Танзании.