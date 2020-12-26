Минздрав одобрил вакцинацию от коронавируса людей старше 60 лет
26 декабря 2020, 10:49[ «Аргументы Недели» ]
Министерство здравоохранения РФ одобрило применение вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» для людей старшей возрастной группы. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
«Теперь вакцина" Спутник" разрешена к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», - поясни он в эфире телеканала «Россия 24».
Мурашко отметил, что клинические исследования подтвердили безопасность и эффективность препарата.
Ранее глава НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об аллергических реакциях на российскую вакцину от коронавируса, а также о рекомендациях для беременных после прививки.
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