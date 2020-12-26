Гинцбург разъяснил рекомендации для беременных после вакцинации от COVID-19
26 декабря 2020, 10:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава Научного исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал рекомендации по вакцинации против новой коронавирусной инфекции для женщин, которые планирует в ближайшие три месяца зачать ребёнка.
Гинцбург отметил, что медицинская рекомендация не беременеть в течение трех месяцев после прививки от коронавируса - это стандартное правило для всех вакцин. По его словам, если привитая женщина забеременеет раньше указанного срока, то ничего страшного не произойдёт. При этом он предупредил, что исследование на роженицах ещё не проводилось, поэтому по закону это правило указывается в инструкции.
Ранее Гинцбург рассказал об аллергических реакциях на российскую вакцину от коронавируса.
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