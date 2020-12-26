Глава НИЦ Гамалеи: Аллергические реакции на вакцину «Спутник V» не зафиксированы
26 декабря 2020, 08:48[ «Аргументы Недели» ]
Глава Научного исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в ходе клинических испытаний и с момента введения вакцины «Спутник V» в гражданский оборот аллергической реакции на препарат выявлено не было.
«Тяжелых аллергических реакций ... при применении вакцины "Спутник V" и во время клинических испытаний - первой, второй, третьей фазы, - и во время гражданского оборота ... не наблюдалось», - высказал он в интервью телеканалу «Россия-24».
Гинцбург отметил, что Министерство здравоохранения с Росздравнадзором «очень жестко отслеживают всю побочку».
Так он прокомментировал информацию о том, что вакцина, разработанная американской компанией Pfizer, спровоцировала аллергическую реакцию у семи добровольцев.
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