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Глава НИЦ Гамалеи: Аллергические реакции на вакцину «Спутник V» не зафиксированы

, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]

Глава НИЦ Гамалеи: Аллергические реакции на вакцину «Спутник V» не зафиксированы
вакцина, фото: pixels.com

Глава Научного исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в ходе клинических испытаний и с момента введения вакцины «Спутник V» в гражданский оборот аллергической реакции на препарат выявлено не было.

«Тяжелых аллергических реакций ... при применении вакцины "Спутник V" и во время клинических испытаний - первой, второй, третьей фазы, - и во время гражданского оборота ... не наблюдалось», - высказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Гинцбург отметил, что Министерство здравоохранения с Росздравнадзором «очень жестко отслеживают всю побочку».

Так он прокомментировал информацию о том, что вакцина, разработанная американской компанией Pfizer, спровоцировала аллергическую реакцию у семи добровольцев.

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