Врач Драпкина назвала группу россиян, которая может пока не делать вакцину от COVID-19

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22 декабря 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

шприцы, фото: pixels.com

Главный внештатный специалист Минздрава по терапии Оксана Драпкина рассказала о категории россиян, которая могжет пока не участвовать в масштабной вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

«Пациенты имеющие антитела иммуноглобулина G, в настоящий момент не вакцинируются», - пояснила она.

Драпкина отметила, что прививка не нужна тем, кто уже переболел коронавирусом и имеет устойчивый иммунитет - антитела класса IgG.

Ранее Минздрав РФ перечислил заболевания, при которых запрещено делать вакцину от COVID-19. При наличии показаний лечащего врача перед вакцинацией необходимо пройти предварительное обследование.