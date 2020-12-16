Минздрав РФ перечислил заболевания, при которых запрещено делать вакцину от COVID-19
16 декабря 2020, 19:59[ «Аргументы Недели» ]
Минздрав РФ перечислил группы людей, которым не следует делать прививку против новой коронавирусной инфекции. Накануне в России началась масштабная вакцинация.
«В настоящее время вводить вакцину не рекомендуется пациентам с туберкулёзом, новообразованиями, гепатитами В и С, сифилисом, ВИЧ, перенесённым в течение года острым коронарным синдромом или инсультом, а также если вы планируете в ближайшие три месяца зачать ребёнка», - уточнили в ведомстве.
Также в источнике говорится, что препарат нельзя вводить при острых инфекционных заболеваниях, в случае аллергической реакции на компоненты вакцины, во время беременности и кормления грудью и при тяжелых аллергических реакциях.
«При наличии показаний лечащего врача перед вакцинацией необходимо пройти предварительное обследование. Это позволит избежать нежелательных последствий», - рекомендуют в ведомстве.
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