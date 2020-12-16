Reuters: вакцина от COVID-19 может быть недоступна четверти населения Земли до 2022 года

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16 декабря 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

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Журналисты, ссылаясь на данные ученых из Университета Джонса Хопкинса в США, заявили, что около 25% жителей Земли, возможно, не смогут получить вакцину от коронавируса нового типа раньше 2022 года.

В исследовании уточняется, что неопределенность в отношении глобального доступа к вакцинам против COVID-19 связана не только с тем, что клинические испытания препаратов в настоящий момент продолжаются, но также с неспособностью правительств и производителей вакцин быть более прозрачными и подотчетными в рамках договоренностей об их покупке.

Ученые отметили, что к настоящему моменту страны, обладающие соответствующими финансовыми возможностями, уже зарезервировали 51% доз вакцин, которые сейчас считаются наиболее перспективными в борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Государствам с менее большими финансовыми возможностями, на долю которых приходится около 85% населения планеты, придется делить между собой оставшуюся часть вакцин. Предполагается, что по этой причине четверть жителей Земли не смогут пройти вакцинацию до конца 2021 года.