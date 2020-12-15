Германия давит на власти ЕС для одобрения вакцины

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15 декабря 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Ангела Меркель на фото globallookpress.com/ Markus Schreiber

Официальный Берлин надавит на власти ЕС. Власти Германии торопят с признанием вакцины ЕС. Ее уже начали использовать вне Евросоюза.

Германия требует ускорить одобрение вакцины Pfizer/BioNTech. В Европе усилилась вторая волна пандемии. А Евросоюз никак не может утвердить этот антикоронавирусный препарат.

«Задержка с одобрением вызвала вопросы по поводу способности Европейского Союза действовать», — говорят инсайдеры в аппарате Ангелы Меркель: «Берлин хочет, чтобы Европейское агентство по лекарственным средствам перенесло дату утверждения вакцины».

Препарат Pfizer/BioNTech называют «вакциной ЕС». Его уже начали использовать Великобритания и Соединенные Штаты. В самой Европе использование средства пока запрещено. Одобрение назначено на 29 декабря. Но немецкие власти хотят перенести дату на 23 декабря.