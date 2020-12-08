Великобритания начала вакцинацию пенсионеров

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8 декабря 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

В Британии началась вакцинация граждан. Первыми получившими прививку стали пенсионеры. Они входят в кризисную группу.

Первой британской получательницей вакцины стала Маргарет Кинан. Ей 90 лет. Друзья называют ее Мэгги. Еще жители Великобритании знают, что старушка получила укол от медсестры по имени Мэй Парсонс из университетской больницы в Ковентри.

«Это лучший ранний подарок на день рождения, который я могла бы пожелать», — признается британская старушка: «Потому что это означает, что я наконец-то могу с нетерпением ждать, чтобы провести время со своей семьей и друзьями в новом году после целого года одиночества».

Пристальное внимание к Маргарет Кинан в мире появилось после начала массовой вакцинации в Великобритании. Первыми стали пенсионеры. Они входят в кризисную возрастную зону.

Официальный Лондон утвердил препарат Pfizer/BioNTech. Его называют вакциной ЕС. У Великобритании есть собственная разработка. Над ней работают специалисты Оксфорда. Но она еще не утверждена.

Это решение с ускоренным утверждением британскими властями вакцины ЕС уже вызвало критику в Германии. Лондон и правда, повел себя неоднозначно. Едва разрешив препарат, тут же рассказал о первой проблеме с его использованием.