Лондон рассказал о проблемах вакцины ЕС

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3 декабря 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото globallookpress.com/ Michael Weber IMAGEPOWER via www

Распространение вакцины Pfizer/BioNTech сопряжено с проблемами. В Великобритании планируют начать вакцинацию в домах престарелых. Но у властей уже появились сомнения в возможности этого.

Едва-едва утвержденная в Великобритании вакцина Pfizer/BioNTech уже столкнулась с проблемами. Национальная служба здравоохранения Англии изучает возможность широко использования препарата в домах престарелых.

«Национальная служба здравоохранения и медицинский регулятор сейчас очень усердно работают, чтобы попытаться найти способ передачи вакцины в дома престарелых, если это возможно» — говорят британские медицинские чиновники. Пока они сомневаются, что распространение вакцины в домах престарелых возможно.

Проблемы возникли из-за температуры хранения. Вакцина Pfizer/BioNTech должна храниться при температуре -70 градусов по шкале Цельсия.

Эта история кажется политической уловкой. Британия пытается пролоббировать «оксфордскую вакцину». Кроме того, у Лондона есть проблемы с Brexit. Несговорчивость британских властей уже сорвало торговые переговоры. Из-за этого в Новый год страна может войти в условиях новой реальности экономического разрыва с Евросоюзом.

Накануне глава Минздрава Германии уже обратился к властям Великобритании с предложением не спекулировать вакциной для пропаганды Brexit. Препарат Pfizer/BioNTech называют вакциной ЕС, а Лондон уже использовал возможности самостоятельного принятия решений и уже одобрил использование этого препарата. Брюссель свою вакцину еще не одобрил.

Одобрение вакцины ЕС уже стало поводом для публикаций крупнейших мировых СМИ. В новых публикациях Лондон рассказывается уже о проблемах, которые возникли при использовании вакцины ЕС. А это больше похоже на попытку антирекламы.