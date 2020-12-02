Германию возмутило использование вакцины ЕС в пропаганде Brexit

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2 декабря 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

глава минздрава Германии Йенс Спан на фото globallookpress.com/ Federico Gambarini

Быстрое одобрение Великобританией вакцины BioNtech/Pfizer не может доказывать преимущество Brexit. Возмущение высказал министр здравоохранения Германии Йенс Спан. Он напомнил, что упомянутая вакцина является продуктом Евросоюза. А Великобритания покинула этот политический блок.

Министр здравоохранения Германии был вынужден оправдываться. Великобритания уже одобрила вакцину BioNtech/Pfizer. Теперь все ожидают аналогичного решения Европейского агентства по лекарственным средствам. Экспертов удивляет, что Евросоюз затягивает с этим одобрением.

«Несколько замечаний по поводу Brexit моим британским друзьям: BioNTech — это европейская разработка», — заявил глава минздрава Германии: «Тот факт, что этот продукт ЕС настолько хорош, что Британия одобрила его так быстро, показывает преимущества европейского и международного сотрудничества».

После того, как официальный Лондон одобрил вакцину ЕС, в заявлениях появились нотки одобрения выхода Великобритании из состава Евросоюза. Йенс Спан пояснил, что Даунинг-стрит прибегнул к механизму чрезвычайного одобрения препарата. Брюссель вынужден действовать в рабочем порядке.