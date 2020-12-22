В России выявили 1 424 мутации коронавируса

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22 декабря 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

В России обнаружили 1 424 мутации новой коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 22 декабря, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова.

«… на сегодняшний день уже обнаружено в Российской Федерации 1424 мутации. Это обычная рутинная работа, но ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе трансмиссивности (возможность передачи от человека к человеку) и патогенности … не обнаружены те мутации, о которых сообщают из Великобритании», - пояснила она.

Попова отметила, что Роспотребнадзор запросил новый вариант COVID-19 по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и напрямую из Великобритании. По ее словам, на эффективность вакцины ситуация с мутировавшими штаммами не окажет влияние никоим образом.