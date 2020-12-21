Глава РФПИ сообщил, что «Спутник V» сможет защитить от нового штамма коронавируса
21 декабря 2020, 14:46[ «Аргументы Недели» ]
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя информацию о выявленном в Британии новом штамме коронавируса, заявил, что вакцина «Спутник V» эффективна против обнаруженной мутации.
«… подтверждаем, что, по нашей информации, "Спутник V" является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. Соответственно, он также эффективен против нее, как и против существующих штаммов, и "Спутник V" уже неоднократно показывал свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации в S-белке», - пояснил он.
Ранее сообщалось, что со вторника Россия приостановит авиасообщение с Великобританией.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.