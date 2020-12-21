ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Глава РФПИ сообщил, что «Спутник V» сможет защитить от нового штамма коронавируса

, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Глава РФПИ сообщил, что «Спутник V» сможет защитить от нового штамма коронавируса
вакцина, фото: Tomer Neuberg/XinHua/ globallookpress.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя информацию о выявленном в Британии новом штамме коронавируса, заявил, что вакцина «Спутник V» эффективна против обнаруженной мутации.

«… подтверждаем, что, по нашей информации, "Спутник V" является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. Соответственно, он также эффективен против нее, как и против существующих штаммов, и "Спутник V" уже неоднократно показывал свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации в S-белке», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что со вторника Россия приостановит авиасообщение с Великобританией.

БА

В мире

Портал Sohu: корабли НАТО в будущем могут попасть в «капкан» России в Черном море

Портал Sohu: корабли НАТО в будущем могут попасть в «капкан» России в Черном море

В будущем корабли Североатлантического альянса могут угодить в российский «капкан» в Черном море. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад в китайском сегменте интернета.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью