Глава РФПИ сообщил, что «Спутник V» сможет защитить от нового штамма коронавируса

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21 декабря 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

вакцина, фото: Tomer Neuberg/XinHua/ globallookpress.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя информацию о выявленном в Британии новом штамме коронавируса, заявил, что вакцина «Спутник V» эффективна против обнаруженной мутации.

«… подтверждаем, что, по нашей информации, "Спутник V" является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. Соответственно, он также эффективен против нее, как и против существующих штаммов, и "Спутник V" уже неоднократно показывал свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации в S-белке», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что со вторника Россия приостановит авиасообщение с Великобританией.