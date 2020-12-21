Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией
21 декабря 2020, 14:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Россия в полночь приостановит авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением в стране нового штамма COVID-19. Соответствующую информацию предоставили журналистам в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Согласно последним данным, авиасообщение РФ и Британии будет приостановлено с 0.00 вторника, 22 декабря, на неделю.
Подчеркивается, что соответствующее решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Соединенном Королевстве.
Ранее ряд стран, среди которых Польша, Чехия и Австрия, приняли решение временно прекратить авиасообщение с Великобританией.
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