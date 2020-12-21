Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией

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21 декабря 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

самолет, pixabay.com

Россия в полночь приостановит авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением в стране нового штамма COVID-19. Соответствующую информацию предоставили журналистам в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Согласно последним данным, авиасообщение РФ и Британии будет приостановлено с 0.00 вторника, 22 декабря, на неделю.

Подчеркивается, что соответствующее решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Соединенном Королевстве.

Ранее ряд стран, среди которых Польша, Чехия и Австрия, приняли решение временно прекратить авиасообщение с Великобританией.