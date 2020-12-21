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Депутат Госдумы Ионин считает, что России следует быстрее прекратить авиасообщение с Великобританией

, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Депутат Госдумы Ионин считает, что России следует быстрее прекратить авиасообщение с Великобританией
крыло самолета, pixabay.com

Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин утром в понедельник, 21 декабря, призвал власти Российской Федерации быстрее принимать решение о прекращении авиационного сообщения с Великобританией.

В минувшую субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что штамм COVID-19, выявленный ранее на территории Соединенного Королевства, распространяется с большей скоростью, чем предыдущие.

Дмитрий Ионин отметил, что многие государства отреагировали на происходящее в Великобритании жестко и прекратили авиа и железнодорожное сообщение с этой страной. Депутат задался вопросом, чего ожидают российские власти. Он заметил, что ряд стран ЕС жестко оборвал контакты с Британией, поэтому России не стоит задумываться над вопросами "комфорта узкой прослойки отечественных элит", поскольку маячит перспектива введения нового локдауна и большего количества смертей.

ЕТ

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