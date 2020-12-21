Польша приостанавливает полеты из Великобритании

21 декабря 2020, 10:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Власти Польши решили временно остановить авиационное сообщение с Великобританией. Данная мера была принята после обнаружения в Соединенном Королевстве новой мутации коронавирусной инфекции.
Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер уточнил, что полеты из Британии в Польшу будут приостановлены в ночь на вторник, 22 декабря, из соображений безопасности.
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в свою очередь поручил Главной санитарной инспекции страны тестировать на коронавирус нового типа всех людей, которые недавно прибыли на территорию республики из Соединенного Королевства.
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