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Врач Мясников оценил опасность нового штамма COVID-19

, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

Врач Мясников оценил опасность нового штамма COVID-19
COVID-19, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность нового штамма коронавируса, который был ранее выявлен в Великобритании. Сообщалось, что данный вид COVID-19 является более заразным, чем предыдущие.

Мясников заметил, что в свойстве нового штамма быстро распространяться нет ничего удивительного. Врач подчеркнул, что вирус, проходя через массы людей и их иммунную систему, мутирует, набирает скорость, по при этом теряет силу.

Эксперт заметил, что новые виды COVID-19 не должны беспокоить людей, пока вакцины, созданные к одному генотипу вируса, работают и на других. Александр Мясников также обратил внимание на бессмысленность закрытия границ с Британией, поскольку вышеуказанная мутация, вероятнее всего, уже вышла за пределы Соединенного Королевства.

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