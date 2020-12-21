Врач Мясников оценил опасность нового штамма COVID-19
21 декабря 2020, 09:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
Врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность нового штамма коронавируса, который был ранее выявлен в Великобритании. Сообщалось, что данный вид COVID-19 является более заразным, чем предыдущие.
Мясников заметил, что в свойстве нового штамма быстро распространяться нет ничего удивительного. Врач подчеркнул, что вирус, проходя через массы людей и их иммунную систему, мутирует, набирает скорость, по при этом теряет силу.
Эксперт заметил, что новые виды COVID-19 не должны беспокоить людей, пока вакцины, созданные к одному генотипу вируса, работают и на других. Александр Мясников также обратил внимание на бессмысленность закрытия границ с Британией, поскольку вышеуказанная мутация, вероятнее всего, уже вышла за пределы Соединенного Королевства.
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