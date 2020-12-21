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Онищенко считает, что новогодние каникулы позволят сдержать распространение COVID-19

, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Онищенко считает, что новогодние каникулы позволят сдержать распространение COVID-19
Геннадий Онищенко, АГН Москва/Global Look Press

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в понедельник заявил, что новогодние каникулы, которые большинство россиян проведут дома, позволят сдержать эпидемический процесс, а также укрепят семьи.

Онищенко подчеркнул, что в этом году не предполагается проведение массовых гуляний, вследствие чего новогодние каникулы сдержат заболеваемость COVID-19.

Парламентарий вспомнил прошлый Новый год, когда на улицах в центре Москвы находилась по меньшей мере сотня тысяч людей, работали аттракционы и было множество развлечений. В этом году граждане будут праздновать дома, пообщаются с родными и укрепят семейные узы, считает Геннадий Онищенко.

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