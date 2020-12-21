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Роспотребнадзор: какие правила следует соблюдать после вакцинации от COVID-19

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Роспотребнадзор: какие правила следует соблюдать после вакцинации от COVID-19
шприц, фото: pixels.com

Представители Роспотребнадзора рассказали, какие правила следует соблюдать после введения вакцины против новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что прививка делается двукратно.

«Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Масштабная вакцинация в России стартовала в начале декабря. 4 декабря была объявлена запись на прививку от коронавируса в Москве. Постепенно список людей, которые могут ввести препарат расширяется.

Ранее глава Минздрава назвал примерные сроки вакцинации от коронавируса россиян старше 60 лет.

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