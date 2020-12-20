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Глава Минздрава назвал примерные сроки вакцинации от коронавируса россиян старше 60 лет

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минздрава назвал примерные сроки вакцинации от коронавируса россиян старше 60 лет
вакцина, фото: pixels.com

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал сроки вакцинации против новой коронавирусной инфекции пожилых людей. По его словам, сейчас завершают клинические испытания среди добровольцев старше 60 лет.

«Да, мы надеемся на это», - заявил он, отвечая на вопрос в эфире телеканала «Россия-1», возможна ли вакцинации пожилых людей начаться на следующей неделе.

Мурашко оценил текущую заболеваемость COVID-19 в России как высокую, но уточнил, что кардинального роста в последние недели не наблюдается.

Ранее главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин рассказал, как перенесли введение российской вакцины «Спутник V» добровольцы старше 60 лет. 

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