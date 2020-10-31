Врач Ломакин сообщил о реакции пожилых людей на вакцину «Спутник V»

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31 октября 2020, 08:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

вакцина, Фото:Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Руководитель исследования вакцины, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин рассказал, как перенесли введение препарата «Спутник V» добровольцы старше 60 лет.

Ломакин отметил, что участники испытаний из возрастной группы 60+ не испытали никаких нежелательных реакций: ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни преморбидного (предгриппозного) фона. По его словам, клинические исследования вакцины, которые стартовали в начале прошлой недели, проводятся только в ЦКБ. Он добавил, что первые участники прошли скрининг в прошлый четверг, госпитализированы в воскресенье, а 28 октября - получили первую дозу препарата.

«В исследования планируется включить 110 человек, сейчас госпитализированы 28 … к исследованиям не допускаются люди с онкологическими заболеваниями, пациенты, которые получают онкопрепараты, иммуносупрессивную терапию, больные вирусными гепатитами и пациенты, которые в течение года перенесли острый инфаркт или острый инсульт, исключаются из исследования больные с аллергическими реакциями», - пояснил эксперт, отметив, что люди с диабетом и другими системными заболеваниями допускаются.

Медик уточнил, что из соображений безопасности участники исследования госпитализируются дважды. В течение полугода этих пациентов будут проверять.