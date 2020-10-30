РФПИ планирует зарегистрировать вакцину от коронавируса в Бразилии
30 октября 2020, 17:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), местная фармкомпания и правительство бразильского штата Парана подали комплект документов для регистрации российской вакцины «Спутник V».
Регистрация позволит в ближайшее время приступить к производству, а также распространению вакцины на территории Бразилии.
Гендиректор фонда Кирилл Дмитриев заявил, что в то время как ситуация с пандемией коронавируса в мире пока не демонстрирует улучшения, партнерство по вакцине «Спутник V» позволит скоординировать усилия наших стран и предоставить населению Бразилии безопасную, эффективную вакцину.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19.
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