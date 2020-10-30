РФПИ планирует зарегистрировать вакцину от коронавируса в Бразилии

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30 октября 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минздрава РФ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), местная фармкомпания и правительство бразильского штата Парана подали комплект документов для регистрации российской вакцины «Спутник V».

Регистрация позволит в ближайшее время приступить к производству, а также распространению вакцины на территории Бразилии.

Гендиректор фонда Кирилл Дмитриев заявил, что в то время как ситуация с пандемией коронавируса в мире пока не демонстрирует улучшения, партнерство по вакцине «Спутник V» позволит скоординировать усилия наших стран и предоставить населению Бразилии безопасную, эффективную вакцину.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19.