Владимир Путин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19
29 октября 2020, 15:44[ «Аргументы Недели» ]
Глава российского государства Владимир Путин надеется, что массовая вакцинация граждан России от коронавируса начнется в конце года. Об этом он заявил на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
Владимир Путин отметил, что пострегистрационные испытания вакцин проходят без сбоев, вакцина поступила во все регионы. Президент подчеркнул, что обе вакцины, зарегистрированные Минздравом, отвечают главным требованиям. "Первым нашим партнером, который получил эту вакцину, является Белоруссия", - добавил российский лидер.
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