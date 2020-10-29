Владимир Путин предложил льготы для бизнеса из-за пандемии

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29 октября 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в режиме видеоконференции на инвестиционном форуме «Россия зовет!» предложил несколько льгот для бизнеса, отметив, что экономический спад получилось смягчить, но риски пока остались.

Российский лидер выступил с предложением продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на следующий год. Также Владимир Путин считает необходимым продлить для компаний общепита отсрочки по налогам и страховым взносам на квартал.

Путин назвал оправданными ограничительные меры в российских городах.