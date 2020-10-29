Путин назвал оправданными ограничительные меры в российских городах

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29 октября 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

В городах и муниципальных образованиях оправданы меры эпидбезопасности по коронавирусу. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на инвестфоруме «Россия зовет!».

Глава государства отметил, что введенные в регионах меры максимально обезопасят людей, но без остановки экономики и бизнеса.

Путин также отметил, что в случае объективной необходимости, с учетом рекомендаций врачей, по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете будут приниматься точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций.

Президент РФ обратился к владельцам бизнеса с просьбой проявить социальную ответственность в отношении условий труда персонала.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки.