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В России зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки – 366

, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]

В России зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки – 366
пробирки, Marijan Murat/dpa

За минувшие сутки в России подтвердили 366 смертей граждан с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом в четверг, 29 октября, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что, в частности, 66 летальных исходов были за прошедшие 24 часа зарегистрированы в Москве, 34 – в Санкт-Петербурге, 16 – в Ростовской области. С начала пандемии жертвами коронавируса нового типа на территории Российской Федерации стали 27 301 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в России выявили 17 717 случаев заражения COVID-19.

ЕТ

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