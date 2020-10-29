За сутки в России выявили 17 717 случаев заражения COVID-19
29 октября 2020, 11:55[ «Аргументы Недели» ]
Рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировали за минувшие сутки в России – 17 717. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Ранее максимальный прирост случаев заражения за сутки был выявлен 26 октября – 17 347 случаев.
За минувшие 24 часа новые случаи заболевания были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. В частности, у 4 691 (26,5%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции. С начала пандемии в России выявили 1 581 693 инфицированных.
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