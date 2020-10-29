Инфекционист Чуланов заявил, что у COVID-19 и испанки есть общие черты в распространении

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29 октября 2020, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор Владимир Чуланов в рамках беседы с журналистами заявил, что у коронавируса есть частичное сходство с испанкой.

По словам эксперта, данное сходство проявляется в способе распространения респираторной инфекции – передаче воздушно-капельным путем. Владимир Чуланов также заметил, что у COVID-19 эпидемический потенциал значительно выше, чем у гриппа, что можно заметить по индексу распространения.

Инфекционист уточнил, что именно по этой причине коронавирус нового типа смог быстро перерасти в пандемию.