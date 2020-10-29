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Инфекционист Чуланов считает, что конец роста заболеваемости COVID-19 в РФ наступит через три недели

, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Инфекционист Чуланов считает, что конец роста заболеваемости COVID-19 в РФ наступит через три недели
COVID-19, pixabay.com

Главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов предположил, что второй подъем заболеваемости коронавирусом нового типа на территории страны может завершиться через три недели.

По мнению Чуланова, второй подъем будет более длительным, чем первый, однако слишком продолжительным он все же не станет. Инфекционист считает, что он продлится не более 2-4 недель, после чего наступит стабилизация.

Владимир Чуланов, комментируя вероятность возникновения третьей волны пандемии коронавирусной инфекции, напомнил, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с COVID-19, поэтому нельзя сказать, как себя поведет вирус.

ЕТ

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