Эпидемиолог Фаворов оценил опасность новой мутации коронавируса
21 декабря 2020, 10:49[ «Аргументы Недели» ]
Эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов прокомментировал информацию о выявленном в Великобритании новом штамме коронавируса, который намного опаснее первоначального варианта.
«Теперь, когда вспышка собралась на убыль во многих странах, начата раскрутка „новых“ вирусов, „мутаций вируса“, появление „Британского вируса“ и так далее. Ребята, спокойно, не ведитесь на разводку!» - высказал он.
Фаворов отметил, что вирус постоянно будет мутировать в вариабельных участках, поскольку ему надо стать «вирусом человека, а не мышей с панголинами». По его словам, COVID-19 хочет быть обычным насморком, а не смертельно опасным для людей.
«Соответственно, вирус хочет передаваться активнее, без летальности. Что и имеет место быть», - пояснил он.
Эксперт добавил, что вакцина направлена на константные участки вируса, которые не изменяются.
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