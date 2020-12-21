Эпидемиолог Фаворов оценил опасность новой мутации коронавируса

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21 декабря 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: медик, pixabay.com

Эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов прокомментировал информацию о выявленном в Великобритании новом штамме коронавируса, который намного опаснее первоначального варианта.

«Теперь, когда вспышка собралась на убыль во многих странах, начата раскрутка „новых“ вирусов, „мутаций вируса“, появление „Британского вируса“ и так далее. Ребята, спокойно, не ведитесь на разводку!» - высказал он.

Фаворов отметил, что вирус постоянно будет мутировать в вариабельных участках, поскольку ему надо стать «вирусом человека, а не мышей с панголинами». По его словам, COVID-19 хочет быть обычным насморком, а не смертельно опасным для людей.

«Соответственно, вирус хочет передаваться активнее, без летальности. Что и имеет место быть», - пояснил он.

Эксперт добавил, что вакцина направлена на константные участки вируса, которые не изменяются.