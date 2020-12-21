Названы страны, которые прекратили транспортное сообщение с Британией из-за нового штамма COVID-19

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21 декабря 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

карта, фото: pixabay.com

Мировые страны начали постепенно прекращать или ограничивать транспортное сообщение с Великобританией после того, как медики обнаружили там новый, более заразный штамм коронавируса.

Первыми о прекращении полетов в Британию до 1 января объявили власти Нидерландов. Следом как минимум на 24 часа границу с Соединенным Королевством закрыла Бельгия, вследствие чего было приостановлено ж/д сообщение между Лондоном и Брюсселем и Лондоном и Амстердамом.

Франция приостановила транспортное сообщение с Великобританией на 48 часов, Греция ввела для приезжающих оттуда семидневный карантин, Кипр – двухнедельный карантин, а Испания усилила контроль за прибывающими из страны. При этом Саудовская Аравия закрыла свои границы и на неделю и отменила все международные рейсы.

При этом полностью авиасообщение с Британией приостановили Италия, Германия, Болгария, Ирландия, Литва, Латвия и Финляндия. Швеция запретила въезд граждан из этой страны.

Также решение о приостановке авиасообщения с Британией приняли власти Турции, Швейцарии, Канады и Аргентины.