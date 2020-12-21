ВОЗ: Новый штамм коронавируса обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии

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21 декабря 2020, 07:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BBC

медик, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в Нидерландах, Дании и Австралии обнаружили новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании.

Новый штамм коронавируса впервые был зафиксирован в Соединенном Королевстве в середине декабря. Британский Минздрав заявил, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Кроме того, премьер-министр страны Борис Джонсон отметил, что этот штамм на 70% заразнее, чем первоначальный вариант, и ввёл дополнительные ограничения.

При этом в ВОЗ уверяют, что находятся в тесном контакте с властями Великобритании. Организация постепенно будет информировать общественность об особенностях нового типа COVID-19.