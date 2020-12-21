ВОЗ: Новый штамм коронавируса обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии
21 декабря 2020, 07:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: BBC
СМИ со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в Нидерландах, Дании и Австралии обнаружили новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании.
Новый штамм коронавируса впервые был зафиксирован в Соединенном Королевстве в середине декабря. Британский Минздрав заявил, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Кроме того, премьер-министр страны Борис Джонсон отметил, что этот штамм на 70% заразнее, чем первоначальный вариант, и ввёл дополнительные ограничения.
При этом в ВОЗ уверяют, что находятся в тесном контакте с властями Великобритании. Организация постепенно будет информировать общественность об особенностях нового типа COVID-19.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.