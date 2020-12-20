Джонсон: Новая мутация коронавируса на 70% опаснее

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20 декабря 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

человек в маске, фото: Han Yan/XinHua/ globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавирусной инфекции, выявленная в стране, на 70 процентов более заразная, чем первоначальный вариант.

Джонсон отметил, что пока нет данных, что новая мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью. При этом в Лондоне и на юго-востоке Великобритании вводятся строгие ограничения, в частности, местным жителям запрещено «встречаться с другими семьями» на Рождество, также снова приостановят работу непродовольственных магазинов, спортивных залов и ряда предприятий сферы услуг.

Ранее сообщалось, что британский штамм коронавируса обеспокоил медиков.