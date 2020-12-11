BioNTech и Pfizer опубликовали результаты испытаний своей вакцины против коронавируса

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11 декабря 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

прививка, фото: pixabay.com

Полный отчет с результатами клинических испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer опубликовали в четверг, 10 декабря, в журнале New England Journal of Medicine.

«Согласно отчету, окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины-кандидата BNT162b2 [фармацевтических компаний] BioNTech и Pfizer показал ее эффективность на уровне 95% у испытуемых от 16 лет и старше. В исследованиях приняли участие более 43,5 тысячи человек, половина из которых были привиты вакциной, другая половина получила плацебо», - говорится в документе.

Отмечается, что вакцина, разработанная немецкой и американской компаниями, действовала на одинаково высоком уровне независимо от «возраста, пола, расы, этнической принадлежности, индекса массы тела и наличия сопутствующих заболеваний». Кроме того, реакции на препарат у добровольцев с гипертонией анализировались отдельно, но результаты оказались успешными в 95% случаев, уточняется в тексте.

Также во вторник управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США подтвердило эффективность вакцины BioNTech/Pfizer.

Напомним, что независимый комитет подтвердил эффективность и безопасность российской вакцины «Спутник V».