Академик РАН Хабриев: Подтверждена безопасность и эффективность вакцины «Спутник V»

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10 декабря 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

вакцина, фото: pixels.com

Академик РАН, научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев сообщил, что независимый комитет по оценке клинических испытаний «Спутника V» подтвердил эффективность и безопасность отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Хабриев отметил, что эффективность вакцины «Спутник V» после первого этапа прививки - 69,3%, а после второго - 96,2%.

В комитет вошли медики и ученые, которые компетентны в проведении подобных оценок. Специалисты проверили методики клинических испытаний, а также их результаты.

«Спутник V» - первая в мире вакцина против коронавируса, зарегистрированная в России в середине августа. Препарат разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

Ранее вакцинированные «Спутником V» рассказали об уровне антител после прививки.