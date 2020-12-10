Академик РАН Хабриев: Подтверждена безопасность и эффективность вакцины «Спутник V»

Академик РАН, научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев сообщил, что независимый комитет по оценке клинических испытаний «Спутника V» подтвердил эффективность и безопасность отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Хабриев отметил, что эффективность вакцины «Спутник V» после первого этапа прививки - 69,3%, а после второго - 96,2%.
В комитет вошли медики и ученые, которые компетентны в проведении подобных оценок. Специалисты проверили методики клинических испытаний, а также их результаты.
«Спутник V» - первая в мире вакцина против коронавируса, зарегистрированная в России в середине августа. Препарат разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.
Ранее вакцинированные «Спутником V» рассказали об уровне антител после прививки.