Вакцинированные «Спутником V» рассказали об уровне антител после прививки

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10 декабря 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

Доставка вакцины военным, фото: MOD Russia, globallookpress.com

В России началась масштабная вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19. Первые поставившие прививку первой зарегистрированной в мире вакцины «Спутник V» рассказали об уровне антител после вакцинации.

Среди семи опрошенных человек с прививкой, результаты у всех оказались разные: от превышения нормы в четыре раза до отсутствия иммуноглобулинов вообще.

Тесты на антитела у этих людей взяли через три недели после второй вакцинации. Так рекомендовал провериться на антитела директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

У первого вакцинированного уровень антител IgG составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00 или менее, у второго — 20,00 единиц на миллилитр, у третьего — 14,60 единицы на миллилитр. Их протестировали одинаковыми тест-системами.

Еще двое привитых рассказали, что узнали об антителах с помощью других тестов, у одного из них уровень антител составил 15 при норме 1,1, у другого — 17,57 при норме 0,8.

Один из получивших вакцину также рассказал, что через три недели после вакцинации антитела у него были немного выше нормы, но еще через несколько дней снизились почти в два раза.

Среди опрошенных оказались и те, у кого антитела после вакцинации не выработались. Таких двое.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что даже если титр антител к коронавирусу у человека падает, то это еще не значит, что он не защищен, так как у него сохраняются клетки памяти об иммунитете, которые при необходимости могут начать выработку антител снова.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара начинает токсикологические испытания российской вакцины против новой коронавирусной инфекции. Он, таким образом, опроверг информацию об отказе от закупок препарата, потому что он якобы не отвечает необходимой лабораторной практике.